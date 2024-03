Ue: Cavo Dragone, costruzione Difesa europea comune è imprescindibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attuale panorama geopolitico, l'Unione europea deve impegnarsi maggiormente nella realizzazione di una Difesa comune. Lo ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, nel su intervento agli Stati Generali dell'Italia a Bruxelles. "La difesa e la sicurezza rappresentano una funzione centrale in ciascuna nazione, che deve essere costantemente preservata e migliorata nelle sue forme e capacità, per poter supportare la politica e gli interessi prioritari dello Stato", ha detto. "L'Unione europea, come attore geopolitico di primaria grandezza sulla scena politica internazionale, deve mostrare coesione e unità di intenti, rinforzando la politica di difesa e sicurezza comune", ha poi aggiunto Cavo Dragone. "Lo scenario di sicurezza internazionale si è particolarmente deteriorato nei tempi recenti. Da nord a sud, passando per il fianco est, attraverso il Mediterraneo, diversi focolai di tensione minacciano la stabilità del continente europeo, con forme di contesa sempre più aspre e pericolose", ha spiegato. Attività che "influenzano l'opinione pubblica e condizionando il pensiero e l'agire collettivo", e che "puntano a indebolire la sovranità degli Stati e la nostra coesione, con importanti ricadute sul piano politico, economico e sociale", ha poi proseguito il Capo di Stato Maggiore. (segue) (Beb)