Ue: Cavo Dragone, costruzione Difesa europea comune è imprescindibile (2)

- "Sebbene l'aggressione russa all'Ucraina e il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente siano i due principali epicentri di scontro e instabilità", ha aggiunto Cavo Dragone, "registriamo forme di guerra ibrida anche nel Sahel e nel Mar Rosso, condotte da autori come Russia, Cina e Iran, che generano instabilità nel nostro vicinato, in particolare nel fianco Sud, innescando crisi sempre più pervasive". L'impegno per perseguire la pace e la stabilità internazionale, ha quindi concluso, "hanno una dimensione globale, e l'Europa non può non essere uno dei punti di riferimento quando si parla di sicurezza internazionale". Per questo, ha spiegato "la costruzione di una difesa Europea credibile, da perseguirsi attraverso soluzioni concrete coordinate e sistemiche, rappresenta un elemento imprescindibile per la tutela degli interessi dei paesi dell'Unione Europea e dell'intero continente, con un valore cruciale rappresentato dalla relazione transatlantica". (Beb)