Germania: confermata custodia cautelare per estremista di sinistra

- La Corte di giustizia federale (Bgh) ha confermato la custodia cautelare per Simeon T., estremista di sinistra arrestato a Berlino a dicembre scorso e da allora detenuto. Come riferisce il quotidiano "Bild", il 23enne è oggetto dell'inchiesta della Procura generale federale (Gba) sugli estremisti di sinistra tedeschi che aggredirono manifestanti della destra radicale a Budapest, nel febbraio 2023. Nel caso è coinvolta Ilaria Salis, detenuta in Ungheria. T. avrebbe legami con Lina Engel, a capo di un gruppo di estrema sinistra autore di aggressioni ai danni di esponenti della destra radicale in Sassonia e Turingia. A maggio del 2023, il tribunale di Dresda ha condannato Engel in primo grado a una pena di cinque anni e tre mesi di reclusione, riconoscendola colpevole di associazione a delinquere, lesioni pericolose plurime, falsificazione di documenti, furto e danneggiamento. T. è accusato di associazione a delinquere e lesioni pericolose plurime. (Geb)