Governo: Baldino (M5s) su Santanchè, faceva morale su Cassa Covid, lasci subito

- "Ricapitolando: la Santanchè nel 2020 faceva la morale al governo Conte sui ritardi della cassa Covid. Poi 'Report' ha scoperto che nelle sue aziende da quella cassa si attingeva in modo irregolare. In Parlamento la Santanchè, nel frattempo elevata a ministra, è venuta a discolparsi raccontando una marea di frottole e ribadendo il suo status di imprenditrice specchiata. Per non farsi mancare nulla, nell'altra sua attività imprenditoriale, quella di gestore di uno stabilimento balneare, da mesi si spertica in una difesa corporativa dello status quo delle concessioni in palese conflitto d'interessi. Ora sugli imbrogli della Cassa Covid rischia un processo. Cos'altro deve aggiungere per far sì che nella destra qualcuno le chieda un passo indietro?". Lo afferma la vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Vittoria Baldino. (Rin)