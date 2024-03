Tunisia: fatturato settore assicurativo registra aumento del 6,4 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del settore assicurativo in Tunisia ha registrato nel 2023 una crescita del 6,4 per cento su base annua, superando 1.026 milioni di euro (3.389,3 milioni di dinari). È quanto emerge dai dati dell'Autorità generale delle assicurazioni (Iga). L'analisi settoriale rivela che il fatturato delle assicurazioni sulla vita è aumentato del 2 per cento, mentre le polizze contro danni a terzi sono aumentate dell'8 per cento. L'assicurazione auto rimane il segmento più redditizio, in crescita del 4 per cento rispetto al 2022. I contratti di assicurazione sanitaria sono aumentati del 14 per cento, mentre gli indennizzi riconosciuti dalle compagnie di assicurazione sono cresciuti del 3,4 per cento nel 2023. Questo aumento è principalmente attribuito all'assicurazione contro i danni, mentre i pagamenti delle assicurazioni sulla vita sono diminuiti del 12 per cento. (Tut)