Ue: Cavo Dragone, favorevole a commissario Ue difesa

- Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, si è detto favorevole all'istituzione di un commissario europeo per la Difesa. "Ritengo ragionevole che, in occasione della prossima legislatura europea, si possa individuare una figura di commissario ad hoc per la difesa europea, che si occupi in modo esclusivo e autonomo della materia, fornendo un chiaro punto di riferimento non solo istituzionale e organizzativo, ma anche programmatico", ha detto nel corso del suo intervento agli Stati Generali dell'Italia a Bruxelles. (Beb)