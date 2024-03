Montenegro-Italia: a Podgorica inaugurata ottava edizione Italian Design Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata a Podgorica l'ottava edizione dell'Italian Design Day (IDD) in Montenegro, iniziativa di spicco per la promozione del design e arredamento italiano all'estero, promossa dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e celebrata in contemporanea in oltre cento Paesi dalla rete diplomatico-consolare e dalle sedi Ice Agenzia nel mondo. Per l'occasione l'Ice-Agenzia di Belgrado e Podgorica e l'ambasciata d'Italia in Montenegro, hanno organizzato un evento in collaborazione con la Camera degli architetti e degli ingegneri montenegrini dal titolo: "Scoprire lo smart design italiano", alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia in Montenegro, Andreina Marsella. Lo riporta un comunicato della stessa Agenzia, secondo cui l'evento si è svolto presso il Centro musicale del Montenegro ed è stata un'occasione di confronto sull'evoluzione del design e dell'architettura italiana nel mondo, con particolare attenzione ai mobili trasformabili e multifunzionali. A parlare di questo tema è stato invitato il designer Alberto Maria Prina che, dopo un excursus sulle ragioni e le origini del design in Italia, ha focalizzato l'attenzione sul tema specifico del seminario. L'ambasciatrice Marsella ha evidenziato il tema dell'ottava edizione della giornata del Design italiano nel mondo, importante rassegna che dal 2017 ha visto la realizzazione di circa 1.370 eventi in tutto il mondo: "Fabbricare valore - inclusività, innovazione e sostenibilità". (segue) (Seb)