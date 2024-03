Montenegro-Italia: a Podgorica inaugurata ottava edizione Italian Design Day (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema che, nel porsi in continuità con quello dell'edizione del 2023, in particolare circa l'importanza di un approccio sostenibile al design, ricorda l'attenzione con cui i designer italiani sempre più si concentrano non solo sulla produzione di oggetti "belli" da un punto di vista estetico, ma anche di elevato valore materiale, come risultato di materie prime di qualità e di processi di fabbricazione che uniscono alla tradizione le più moderne tecniche in termini tecnologici, accessibili e funzionalmente adattabili alle più svariate esigenze, anche agli spazi più piccoli. Il direttore dell'Ice di Belgrado, Antonio Ventresca, con competenza anche per il Montenegro, ha ricordato l'importanza del comparto arredo per l'economia italiana e quanto il settore abbia una spiccata vocazione all'export, ed ha spiegato come la manifestazione fosse anche funzionale a creare un flusso informativo e di know how tra le soluzioni offerte dall'arredo italiano e le sempre nuove esigenze degli architetti e designer montenegrini nell'arredare spazi dedicati al turismo e spesso non convenzionali. Hanno assistito all'evento oltre centoventi professionisti nei settori del design, dell'architettura e studenti di architettura. L'importatore montenegrino SuHih, importatore di importanti marchi italiani di mobili trasformabili, ha inoltre creato una piacevole scenografia che ha fatto da cornice al seminario. (Seb)