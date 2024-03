Governo: Bonelli (Avs) su Santanchè, accuse gravi, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni intende continuare a dare la propria fiducia a Daniela Santanchè? La ministra del Turismo deve dimettersi, è chiaro e semplice. Le accuse di truffa ai danni dell'Inps riguardanti la gestione della Cassa integrazione durante la pandemia di Covid-19 mettono in luce la cattiva gestione di fondi pubblici da parte della ministra. Non solo: le indagini aperte per falso in bilancio aggravano ulteriormente la situazione. Il doppio standard del governo Meloni è evidente e inaccettabile. La permanenza di Santanchè al suo posto è uno schiaffo alla trasparenza e all'integrità che ogni governo dovrebbe garantire". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)