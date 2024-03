Veneto: Zaia, collaboreremo con Confcommercio per crescita e innovazione imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Boscolo Bariga e Anna D'Amico sono stati eletti come presidente e vicepresidente del gruppo Giovani di Confcommercio Veneto. "Complimenti e buon lavoro - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - a Luigi Boscolo Bariga e alla sua vicaria Anna D'Amico eletti rispettivamente presidente e vice dei giovani di Confcommercio Veneto. In un momento storico che vede importanti svolte per il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti e le professioni, c'è un gran bisogno di giovani imprenditori, con idee giovani e con la voglia di impegnarsi in campi quali la rigenerazione urbana, lo sviluppo dell'offerta integrata di servizi e la valorizzazione dell'attrattività commerciale e turistica dei territori. A voi e a tutta la vostra squadra auguro buon lavoro. A Bariga e D'Amico, e a tutta Confcommercio Veneto, assicuro - ha concluso Zaia - fin d'ora la disponibilità a collaborare, come già avvenuto ovunque sia stato possibile, per contribuire a dare impulso alla crescita e all'innovazione delle imprese commerciali venete con lo spirito che anima da sempre l'attività della Regione in nome del bene comune". (Rev)