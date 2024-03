Sardegna: a Quartu Sant'Elena debutta la Guida ai servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno strumento pratico, facile e veloce per conoscere tutti i servizi erogati dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali del Comune di Quartu Sant’Elena: la nuova Guida ai Servizi è stata presentata dall’assessore comunale alle Politiche Sociali Marco Camboni, del personale dirigente e dei rappresentanti della VI Commissione Consiliare permanente competente per tema. “La Guida - ha spiegato Camboni - verrà distribuita in tutte le sedi istituzionali, nelle farmacie, negli ambulatori, nelle parrocchie in maniera capillare”. Per la distribuzione della Guida saranno utilizzati i fruitori del Reddito di inclusione Sociale (REIS), già al centro di una serie di attività di utilizzo all’interno dei progetti di comunità ideati dall’Amministrazione Comunale. (segue) (Rsc)