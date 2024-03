Sardegna: a Quartu Sant'Elena debutta la Guida ai servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stampata per ora in 2000 copie, cui si aggiungeranno presto nuove ristampe, la Guida si presenta sotto forma di agile quadernetto, in grado di aiutare gli utenti ad orientarsi nell’ampia offerta di oltre 50 servizi forniti dall’amministrazione comunale, con un approccio bidirezionale che mette al centro le esigenze dei potenziali fruitori: da un lato si forniscono informazioni utili sui servizi disponibili, sul pubblico a cui si rivolgono e sulle modalità di accesso, indicando uffici e contatti di riferimento. Dall’altro lato, lo strumento rappresenta un impegno da parte delle istituzioni a mantenere alti standard di qualità e di trasparenza, con l’obiettivo di un costante miglioramento. (Rsc)