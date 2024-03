Germania: governo aggiornerà Piano di protezione civile con simulazione attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco aggiorerà il Piano di protezione civile del 2016, inserendovi la simulazione di un attacco della Russia contro la Germania. È quanto si afferma nel Rapporto sull’analisi dei rischi per la protezione civile 2023, presentato dall'esecutivo federale e discusso ieri al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt2, il documento è stato elaborato dall'Ufficio federale per la protezione della popolazione e l'aiuto in caso di calamità (Bbk) in stretto coordinamento con il Comando territoriale delle Forze armate (Terrfukdobw). Le autorità giustificano la necessità di agire con la “svolta nella politica di sicurezza” innescata in Germania dalla guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. Al Bundestag, la ministra dell'Interno Nancy Faeser ha dichiarato che, a fronte della “nuova situazione di sicurezza, oltre a quella militare è assolutamente essenziale la protezione civile”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha aggiunto che la Germania deve diventare “più resiliente per il futuro”. Come sottolineato da Faeser, ciò significa “investire di più” nella protezione civile, “sia nel settore analogico sia in quello digitale”. Intanto, le Forze armate (Bundeswehr) stanno lavorando a un Piano operativo per la difesa della Germania (Oplan), il primo dalla fine della Guerra fredda, che dovrebbe essere pronto per la fine di marzo. Ora, il documento di Bbk e Terrfukdobw delinea uno “scenario generale” articolato su quattro livelli di innalzamento della tensione, fondato sull'aggressione russa dell'Ucraina. Il presupposto è che la Germania, in quanto “paese geograficamente centrale e potente”, rivesta “particolare importanza strategica per la difesa collettiva in Europa”. (segue) (Geb)