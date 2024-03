Germania: governo aggiornerà Piano di protezione civile con simulazione attacco russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò significa che la Germania è “particolarmente al centro dell’attenzione di potenziali oppositori”. Di conseguenza, le autorità considerano come “scenari plausibili” un “attacco da parte di un aggressore” in tutte le possibili dimensioni contro il territorio della Nato e la Germania. Lo “scenario generale di protezione civile” descrive quindi l'aggressione in quattro fasi. In primo luogo, si tratta di campagne di disinformazione, attività di spionaggio, attacchi informatici, sabotaggio e azioni contro infrastrutture strategiche per la difesa. “Lo scopo delle campagne di disinformazione nei media e nei social network è di turbare la popolazione”. L’obiettivo è influenzare l’opinione pubblica, dividere la popolazione, destabilizzare la società e minare la fiducia nella liberaldemocrazia. Inoltre, è possibile che un aggressore operi nello spazio allo scopo di limitare o impedire le capacità di comando, ricognizione e azione sia civili sia militari prima del conflitto. In questa fase, l'oppositore agisce “per lo più in segreto”: pertanto, non è possibile attribuire chiaramente le operazioni a uno Stato o a un attore per suo conto. Secondo Bbk e Terrfukdobwe, questa fase procede “con intensità altalenante” per diversi anni. (segue) (Geb)