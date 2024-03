Germania: governo aggiornerà Piano di protezione civile con simulazione attacco russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello successivo vede la risposta della Nato, che schiera reparti sul proprio fianco orientale come deterrente. Da qui partono i primi flussi di profughi e la crisi si aggrava, perché l'aggressore mira a impedire movimenti di truppe all'interno del territorio dell'Alleanza atlantica, soprattutto in Germania. L'obiettivo è ritardare il dispiegamento della Nato sul suo fronte est. L'aggressore fa sempre più affidamento su strumenti come spionaggio, attacchi informatici e sabotaggio, ma bisogna aspettarsi anche degli attacchi. “L’occultamento” della responsabilità passa sempre più in secondo piano. In questa seconda fase che durerebbe diversi mesi, le azioni diventano “sempre più aggressive e manifeste”. Nella terza fase, l'aggressore attacca i confini della Nato con mezzi militari e “la soglia della guerra classica è stata così superata”. Gli attacchi sono “selettivi, con armi convenzionali e strumenti non convenzionali, anche contro obiettivi nel territorio della Repubblica federale tedesca”. Il conflitto può coinvolgere lo spazio, con la distruzione e il disturbo di diversi satelliti. Secondo Bbk e Terrfukdobw, la terza fase, in cui l'aggressore farebbe ricorso anche ai mezzi della guerra ibrida, durerà almeno un anno. (segue) (Geb)