Germania: governo aggiornerà Piano di protezione civile con simulazione attacco russo (4)

- Nel quarto livello, le truppe nemiche sfondano le difese della Nato e penetrano fino in Germania, dove si combatte “per terra, mare e aria”. Per la prima volta, nello spazio inizia “un conflitto di proporzioni globali”. Inoltre, l'aggressore potrebbe impiegare armi chimiche e batteriologiche, nonché missili nucleari e bombe a impulso elettromagnetico. Le ostilità proseguono fino a un cessate il fuoco negoziato “al più presto dopo diversi mesi”. Per Bbk e Terrfukdobw, lo scenario in quattro fasi dovrebbe servire come base per la revisione del Piano di protezione civile, pur non menzionando alcun provvedimento concreto da attuare. Viene, invece, sottolineato l'importanza di “sviluppare ulteriormente il quadro strategico nazionale esistente per la difesa civile e militare e coordinarli tra loro nel senso di una difesa globale”. A questo proposito, lo “scenario generale di protezione civile” costituisce un “passo importante in questo processo”. (Geb)