Ruanda: accolti 91 rifugiati e richiedenti asilo provenienti dalla Libia

- Il Ruanda ha accolto 91 rifugiati e richiedenti asilo provenienti dalla Libia nell'ambito di un programma sostenuto dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, dall'Unione africana e dall'Unione europea. Tra gli arrivi, ha riferito in una nota il ministero per la Gestione delle emergenze, figurano 38 cittadini sudanesi, 33 eritrei, 11 somali, sette etiopi e due sud sudanesi. I rifugiati e i richiedenti asilo sono stati evacuati nell’ambito del programma del meccanismo di transito di emergenza, che dal 2019 ha visto l’invio in Ruanda dalla Libia di 2.150 rifugiati. Di questi, 1.600 si sono reinsediati negli Stati Uniti e in tutta Europa. "Il Ruanda resta impegnato a offrire rifugio alle persone bisognose", ha affermato il ministero. L’arrivo dei rifugiati e dei richiedenti asilo avviene mentre il governo del Regno Unito tenta di approvare una nuova legislazione che gli consentirebbe di inviare alcuni richiedenti asilo in Ruanda, in attesa dell’esame delle loro richieste. La Corte suprema del Regno Unito aveva precedentemente annullato il piano, definendolo illegale. (Res)