Regno Unito: sondaggio, Farage più popolare di Sunak tra elettori conservatori

- L'ex leader del Partito per l'indipendenza del Regno Unito (Ukip) e principale promotore della Brexit, Nigel Farage, è più popolare dell'attuale premier Rishi Sunak tra gli elettori che hanno votato per il Partito conservatore nel 2019. È quanto emerge da un nuovo sondaggio di YouGov che ha rilevato che il 50 per cento dei sostenitori dei conservatori del 2019 ha un'opinione favorevole di Farage, rispetto al 40 per cento che ha un'opinione favorevole di Sunak. (Rel)