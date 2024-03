Slovenia: Fajon, sforzo congiunto per abolire controlli ai confini entro l’estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia, Slovenia e Croazia stanno lavorando a stretto contatto per abolire i controlli alle frontiere interne entro l’estate. Lo ha detto la ministra agli Affari esteri della Slovenia, Tanja Fajon, oggi a Trieste per la sottoscrizione di un’intesa sulla realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile transfrontaliera con il Friuli Venezia Giulia. “Da anni sostengo il ripristino di Schengen. Purtroppo, siamo di fronte a sfide importanti sulla sicurezza e sulla migrazione irregolare e per questo motivo ci troviamo attualmente nella situazione in cui l'Italia ha introdotto controlli alle frontiere interne verso la Croazia, la Slovenia verso la Croazia. Non è una situazione che la nostra gente apprezza”, ha sottolineato Fajon, auspicando che si possano abolire i controlli prima dell’estate. “Ieri i ministri degli Interni hanno discusso dell'opzione di avere pattuglie congiunte di polizia ai nostri confini che, se funzionassero bene – ha aggiunto Fajon – sostituirebbero in un certo senso i controlli alle frontiere interne. Lo sforzo di tutti i Paesi è di abolire i controlli alle frontiere interne entro l'estate e spero che ci riusciremo, perché i contatti interpersonali, la mobilità e i viaggi senza controlli alle frontiere sono qualcosa di molto tangibile e davvero nel cuore dei nostri cittadini”, ha concluso la ministra. (Frt)