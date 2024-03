Tanzania: carenza d'acqua, vicepresidente Mpango minaccia le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Tanzania, Philip Mpango, ha minacciato di dimettersi a causa della prolungata carenza d'acqua che colpisce i residenti del distretto settentrionale di Mwanga. Parlando alla stampa a margine della sua visita nel cantiere, Mpango ha accusato gli appaltatori che lavorano su un grande progetto volto a fornire acqua nella regione di impiegare troppo tempo per completarlo. "Se questo progetto non fornirà acqua (alla gente del posto) entro giugno, mi dimetterò. Non so quale sarà il destino dell'amministratore locale e dei suoi dipendenti se mi dimetto", ha detto Mpango. "Non posso venire di nuovo qui e dire ai cittadini di aspettare ancora quest'acqua, l'acqua è vita", ha aggiunto. Il progetto, del valore di oltre 100 mila dollari, è stato avviato quasi 20 anni fa. Secondo il governo, il progetto è stato completato quasi per il 90 per cento. (Res)