India: scandalo alcolici, per leader Aap Kejriwal disposta custodia fino al 28 marzo (4)

- Quello di Kejriwal è l’arresto di più alto profilo nel caso in questione, ma non proprio inatteso. Già all’inizio dell’anno il leader dell’Aap ha pubblicato un videomessaggio in cui ha accusato il Partito del popolo indiano di volere il suo arresto per impedirgli di partecipare alle prossime elezioni politiche, che si terranno in sette fasi dal 19 aprile al primo giugno, con scrutinio il 4 giugno. Kejriwal ha spiegato di non essersi presentato alle convocazioni dell’Ed su consiglio dei suoi legali, che ritengono quelle citazioni illegali e che hanno inviato i loro rilievi all’agenzia. Nel video Kejriwal ha ricordato anche che “le agenzie non hanno trovato una sola rupia” nelle loro perquisizioni. “La verità è che non c’è stata corruzione”, ha affermato. “Molti dirigenti dell’Aap sono stati falsamente implicati in questo contesto e stanno languendo in prigione mentre non ci sono prove contro di loro. Adesso il Bjp vuole arrestarmi. La mia più grande forza è la mia onestà. Vogliono diffamarmi, danneggiare la mia immagine con false accuse”, ha proseguito. “Vogliono solo impedirmi di fare campagna elettorale per le elezioni della Camera del popolo”, la camera bassa del parlamento, ha aggiunto. (segue) (Inn)