India: scandalo alcolici, per leader Aap Kejriwal disposta custodia fino al 28 marzo (5)

- Le indagini dell’Ed e del Cbi coinvolgono diversi esponenti di spicco dell’Aap. Il 28 febbraio 2023 Manish Sisodia, vicecapo del governo del Territorio della capitale, fu arrestato e si dimise dal suo incarico: un duro colpo per l’esecutivo di Kejriwal, in cui era titolare di 18 portafogli su 33. Sisodia è tuttora in custodia preventiva in carcere (prorogata più volte, l’ultima fino al 6 aprile). Resta in custodia, ma al momento (fino al 26 maggio) libero su cauzione, anche un altro ex ministro di Kejriwal, Satyendra Kumar Jain, arrestato insieme a Sisodia. A ottobre, inoltre, è stato arrestato per presunto riciclaggio di denaro, sempre connesso alle accise sugli alcolici, Sanjay Singh, membro del Consiglio degli Stati, la camera alta, che pur essendo in custodia giudiziaria è stato recentemente rieletto e ha prestato giuramento per la seconda volta. Il 15 marzo è stata arrestata Kalvakuntla Kavitha del Consiglio nazionale indiano (Brs): secondo le accuse dell’Ed Kavitha e altri membri del Brs si sarebbero accordati con esponenti dell’Aap, tra cui Kejriwal e Sisodia, per ottenere favori nell’ambito della politica delle accise dietro un versamento di denaro (un miliardo di rupie) all’Aap. (segue) (Inn)