Conti pubblici: Turco (M5s), Meloni racconta fandonie da 35 miliardi euro

- "E' semplicemente falso, come purtroppo la premier Meloni è tornata in questi giorni a raccontare in Parlamento, che il nuovo Patto di stabilità liberi 35 miliardi che potranno essere usati per sanità, pensioni e redditi. Una balla che avrebbe addirittura come spin doctor il sottosegretario Fazzolari. L'entità dell'inesattezza è presto dimostrata. Meloni e Fazzolari partono da un calcolo teoricamente giusto, per arrivare a una conclusione completamente falsa. E' vero che con il vecchio Patto l'Italia aveva un obiettivo di medio termine di risanamento dei conti pubblici pari a un avanzo strutturale dello 0,25 per cento del Prodotto interno lordo. Adesso questo obiettivo è di un disavanzo, sempre strutturale, dell'1,5 per cento. Meloni calcola quindi un miglioramento dell'1,75 per cento del Pil, effettivamente pari a 35 miliardi. Peccato che quella vecchia e folle regola, proprio perché folle, non sia mai stata rispettata dall'Italia, così come da molti altri Paesi Ue. Ed è quindi semplicemente assurdo propagandare agli italiani che ora esistano 35 miliardi da spendere, rispetto a un parametro che non è mai esistito nella pratica. Del resto, se solo fosse lontanamente vera questa balla da 35 miliardi di nuovi spazi fiscali, Meloni e Giorgetti avrebbero letteralmente stappato lo champagne". Lo comunica, in una nota, il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle e coordinatore del Comitato pentastellato economia, lavoro, imprese. (segue) (Com)