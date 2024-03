Conti pubblici: Turco (M5s), Meloni racconta fandonie da 35 miliardi euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare prosegue: "E, invece, il comunicato di palazzo Chigi, dopo l'accordo Germania-Francia rifilato all'Italia sul nuovo Patto, parlava testualmente di 'rammarico' per il trattamento penalizzante degli investimenti. E Giorgetti, in audizione in Parlamento, definiva l'accordo un 'caos'. Dalle fandonie meloniane a quelle giorgettiane, poi, il passo è breve, se solo si considera l'errore contabile commesso dal ministro nella riclassificazione da 'non pagabili' a 'pagabili' dei crediti d'imposta da superbonus, che il Mef ha provato a scaricare su Eurostat e Istat rispondendo a una nostra interrogazione parlamentare. Numerosi documenti Eurostat, dai 'Final findings' alle lettere indirizzate proprio all'Italia sul tema, chiariscono incontestabilmente che alla formazione delle decisioni contabili concorrono Istat, Bankitalia e ministero dell'Economia. Uno di questi documenti fa addirittura i nomi di undici unzionari del Mef presenti agli incontri sul trattamento contabile dei crediti d'imposta. Non è possibile continuare a raccontare frottole al Paese, Meloni e Giorgetti devono venire in Parlamento a spiegare come è possibile dare i numeri al lotto avallando allo stesso tempo trucchi contabili che alla fine si stanno ritorcendo contro il governo - conclude Turco - e hanno danneggiato la dinamica del deficit/Pil". (Com)