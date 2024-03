© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana ospiteremo funzionari di Israele a Washington per capire come integrare un piano integrato umanitario per la Striscia di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in dichiarazioni ai media, prima di partire dal Tel Aviv. (Res)