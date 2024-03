Torino: Corgnati (Politecnico), azione costante e prevenzione su molestie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal lato nostro dobbiamo continuare a fare un'azione costante di supporto a tutta la nostra comunità. L'abbiamo già fatto, anche con sportelli e figure precise che abbiamo messo a disposizione della nostra comunità per questo, e stiamo monitorando con grande attenzione. L'altra parte, invece, è quella della prevenzione. Lo ha affermato Stefano Corgnati, neo-rettore del Politecnico di Torino. "Questo è un fatto culturale. Noi dobbiamo essere esempio di come una comunità mette in azione tutte quelle azioni culturali che sensibilizzino ed evitino queste situazioni. Quindi - conclude -, da una parte sportelli di ascolto, li abbiamo e funzionano molto bene, dall'altra un'attività di sensibilizzazione interna", ha concluso. (Rpi)