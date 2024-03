Speciale scuola: Perissa (Fd'I), niente festa del papà in scuola infanzia Comune, Valditara faccia luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendo da alcuni genitori di bambini che frequentano la scuola comunale per l'infanzia Ada Negri, dell'Istituto comprensivo 'Via Latina 303', nel Municipio VII di Roma Capitale, che lo scorso 19 marzo i piccoli alunni non hanno potuto consegnare alcun lavoretto, poesia, bigliettino per la festa del papà alle proprie famiglie. Lo dichiara Marco Perissa, deputato romano di Fratelli d'Italia. "La motivazione alla base della decisione, comunicata per le vie brevi dalle maestre alle rappresentanti di classe, sarebbe l'inclusione di tutte le famiglie, come da linee guida del Comune di Roma Capitale. Ferma restando la possibilità di studiare situazioni personalizzate per le classi in cui siano presenti bambini con alle spalle situazioni familiari particolari - aggiunge -, ritengo assurdo e discriminante che si debba cancellare una tra le ricorrenze più sentite nella nostra tradizione, annullando la figura del padre e della madre in nome del politicamente corretto. Dopo il caso della scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere per la festa di fine Ramadan, chiedo al ministro dell'Istruzione Valditara che il ministero si attivi per far luce su quanto avvenuto e sono pronto ad incontrare i genitori che stanno giustamente protestando". (Com)