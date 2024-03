Speciale scuola: Pellegrino (Fd'I), vietare a scuola festa papà è atto privo di senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietare ai piccoli alunni della scuola Ada Negri di Roma di onorare la Festa del Papà "è un atto privo di senso e di rispetto. Questo gesto non solo trascura l'importanza di tale festività nel tessuto culturale italiano, ma ignora anche la volontà e le emozioni di bambini e famiglie". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela vittime di Fratelli d'Italia. "La scelta, motivata da un discutibile intento inclusivo a favore delle famiglie arcobaleno - aggiunge -, si è rivelata esclusiva ed ha lasciato le famiglie all'oscuro, senza alcuna comunicazione o consultazione preventiva. La reazione a questa azione, che ha soppresso il desiderio di molti di celebrare questa figura familiare a scuola, è stata forte. Infatti, i genitori hanno sollevato la questione con il Miur, chiedendo chiarimenti sulla conformità di questa decisione alle politiche ministeriali e invocando, se necessario, azioni correttive. Mi auguro un intervento chiarificatore per prevenire decisioni future così divisive, marcatrici di un atteggiamento da rifiutare ed affrontare con serietà". (Com)