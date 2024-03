Speciale scuola: La Russa, giorni di vacanza li decidono Stato e Regione, regole vanno rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giorni di vacanza “non li decidono le singole scuole”, ma “lo Stato e la Regione” per cui “come ha detto il ministro della Scuola ci sono delle regole e vanno rispettate”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella puntata di "Cinque minuti", in riferimento alla vicenda che ha coinvolto la scuola di Pioltello. “Le scuole possono al massimo cambiare qualcosa per motivi didattici”, ma “è sbagliato immaginare che sia giusto quello che ha fatto Pioltello”, ha concluso La Russa. (Rin)