Speciale scuola: Mennuni (Fd'I), a breve disegno di legge a tutela festa papà e mamma

- "Viviamo un'epoca in cui tutto viene relativizzato, persino la figura del papà e della mamma. Quanto accaduto a Roma, alla scuola 'Ada Negri' dove agli alunni è stato impedito di celebrare la festa del papà è molto grave perché tende a recidere quel senso del rispetto, dell'affetto profondo, che si deve al proprio padre. E la scuola dovrebbe sempre ribadire questo valore assoluto affinché la prima istituzione con cui i nostri figli entrano in contatto, faccia squadra con la famiglia nella formazione delle coscienze dei nostri piccoli", dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, componente della commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. "Questa filosofia, la stessa che non vuole si parli della maternità, dei ruoli, o che si faccia un Presepe a scuola, nostra antica e bella tradizione, va combattuta. Perché non rinforza l'uomo, non accresce nulla ma indebolisce l'identità, l'anima, il legame tra generazioni, l'insegnamento che dalla tradizione, dall'esempio e dal rispetto resta per sempre celato quale faro nella coscienza dell'essere umano. I bimbi poi sono privati di un momento di gioia e di riflessione sociale e religiosa. Chiedo al ministro dell'Istruzione di intervenire con decisione per evitare che singole istituzioni scolastiche possano prendere decisioni lontane dal comune sentire più profondo del nostro popolo. A breve - annuncia - presenterò un disegno di legge per la tutela della festa della mamma e del papà, che insieme a quello già presentato a tutela delle tradizioni cristiane e in particolare del Presepe, costituiscono alcuni dei baluardi su cui spero che si raccolga la più ampia convergenza a difesa di quei valori che non sono e non saranno mai negoziabili". (Com)