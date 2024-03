Speciale scuola: Manzi e Bakkali (Pd), da Valditara attacco sgrammaticato a autonomia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valditara dovrebbe riflettere sul grido d'allarme che arriva dalla scuola di Pioltello dove i docenti si sentono 'aggrediti dallo Stato'. Sono affermazioni che dovrebbero invitare il ministro a fermare questa campagna di odio che ha come bersaglio l'autonomia della scuola, gli studenti e le studentesse". Lo affermano in una nota le deputate del gruppo parlamentare del Pd, Irene Manzi e Ouidad Bakkali, che sottolineano come sia stata grave ed ingiustificata la polemica aperta dal ministro contro la scuola Iqbal Masih di Pioltello per la scelta assunta all'unanimità dal consiglio di Istituto di sospendere le lezioni in occasione della conclusione del Ramadan. "Un atto sgrammaticato che ha minato la serenità della comunità scolastica per sostenere tesi razziste e la campagna islamofoba che la Lega sta imponendo al governo. Invece di fare propaganda, il ministro indichi quali sono le proposte del governo per l'inclusività scolastica", concludono. (Com)