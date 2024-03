Speciale scuola: Iannarelli (Fd'I), abolizione festa papà deriva pericolosa corsi Lgbt capitolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione della festa del papà "avvenuta in vari asili capitolini è frutto della deriva ascientifica che origina dai corsi imposti agli educatori dal Campidoglio, affidati da anni alle associazioni più radicali della galassia Lgbt. Eliminare arbitrariamente il riferimento alle figure genitoriali, e allo stesso binarismo sessuale, in nome di una presunta inclusività, confonde ed è pericoloso per i bambini poiché sottrae quei riferimenti solidi che permettono loro di decodificare la realtà circostante e di sviluppare gradualmente una propria identità personale, armonica e davvero capace di accogliere l’alterità, come tutta la pedagogia dimostra". Lo dichiara in una nota, il consigliere regionale di Fd'I del Lazio, Chiara Iannarelli, responsabile del dipartimento Famiglia e valori non negoziabili di Roma di Fratelli d’Italia. "Le istituzioni pubbliche non possono in alcun caso legittimare orientamenti non condivisi sul piano civile e scientifico. La diffusione nelle scuole di applicazioni estremiste della prospettiva di genere, rende urgente trovare soluzioni non ideologiche che coniughino il rispetto per stili di vita non eteronormati e per le diverse configurazioni familiari, con il best interest del minore e con l’antropologia debole che caratterizza la scuola, garanzia di pluralismo e rispetto di ogni sensibilità”, aggiunge Iannarelli. (Com)