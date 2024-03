Lombardia: Lucente su incidente ferroviario Treviglio, nessuna conseguenza per i viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio i tecnici di Trenord e RFI, le Forze dell'ordine e tutti coloro che sono intervenuti per ridurre i disagi causati ai passeggeri dall'episodio che si è verificato questa mattina a Treviglio, in un territorio che già subisce l'impatto del cantiere avviato lo scorso 5 febbraio sul nodo di Bergamo. Fortunatamente, non vi sono state conseguenze per i viaggiatori né per il personale Trenord a bordo del treno: questa è la cosa più importante". È il commento di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in seguito all'episodio verificatosi questa mattina, quando il treno 2212 (Bergamo 5.00-Milano Centrale 5.50) all'altezza di Treviglio ha urtato un attrezzo di cantiere utilizzato per i lavori notturni di manutenzione della linea, programmati dal gestore dell'infrastruttura RFI. La circolazione fra Bergamo e Treviglio, sospesa dalle ore 5.15, è ripresa parzialmente su un binario dalle ore 9. Durante la sospensione, è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi Treviglio-Bergamo. "Ho seguito immediatamente l'evolversi della situazione, rimanendo in costante contatto con i vertici di Trenord e di RFI per comprendere le cause di quanto accaduto. Abbiamo cercato di limitare il più possibile i disagi per i viaggiatori, con successivi e inevitabili ritardi e soppressioni di treni sulla linea" (Com)