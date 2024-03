Gaza: Netanyahu a Blinken, "se necessario, lanceremo operazione Rafah senza sostegno Usa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se necessario, Israele avvierà un'operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, anche senza il sostegno degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in un video messaggio diffuso dopo l'incontro con il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken. "Gli ho detto che non saremo in grado di sconfiggere Hamas - il movimento islamista palestinese che il 7 ottobre 2023 ha attaccato Israele, uccidendo circa 1.200 persone - senza entrare a Rafah e uccidere il resto dei loro battaglioni che sono lì. Gli ho detto che spero che lo faremo con il sostegno degli Stati Uniti, ma se necessario, lo faremo da soli", ha affermato. Nel corso del colloquio, Netanyahu ha detto a Blinken: "Riconosciamo la necessità di evacuare la popolazione civile dalle zone di guerra e, naturalmente, di provvedere ai bisogni umanitari, e stiamo agendo per raggiungere questo obiettivo". La scorsa settimana, il gabinetto di guerra israeliano aveva approvato i piani per l'operazione a Rafah, dove sono sfollati circa 1,5 milioni di palestinesi. (Res)