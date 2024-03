Fosse Ardeatine: Rocca, ferita per l'Italia e per Roma, dovere onorare vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eccidio delle Fosse Ardeatine, a distanza di 80 anni, "rappresenta ancora una ferita per l'Italia e per Roma". Così, sui social, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Un dovere morale partecipare alle celebrazioni ufficiali al Mausoleo e al Tempio Maggiore, con le massime cariche istituzionali dello Stato, per onorare le storie di vittime innocenti cadute in nome di ideali oggi cristallizzati nella nostra Carta costituzionale", conclude. (Rer)