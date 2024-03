Lavoro: a Roma 1,8 milioni di occupati, 50 mila in più, Tagliavanti (Cciaa) "record storico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 i dati Istat indicano un netto miglioramento del mercato del lavoro a Roma e provincia, con un forte aumento degli occupati e del tasso di occupazione. Gli occupati sono stati 1 milione e 819 mila: il dato più alto di sempre, 50 mila in più rispetto al 2022 e ben 95 mila in più rispetto al 2021. Lo comunica in una nota la Camera di commercio di Roma. Il tasso di crescita degli occupati nel 2023 - prosegue la nota - è stato del 2,9 per cento, con una media italiana di +2,1 per cento. Gli indicatori dell'occupazione ci dicono che sono stati del tutto recuperati e superati i livelli pre-pandemia del 2019. "I dati Istat sull'occupazione, a Roma, nel 2023 ci confermano che l'economia romana è in buona salute e sono stati ampiamente recuperati e superati i livelli pre-pandemia", dichiara il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Sono 50 mila gli occupati in più nel 2023 e abbiamo toccato il record storico sia di occupati che del tasso di occupazione. Un aspetto molto importante, poi, è il consolidamento del trend di crescita dell'occupazione femminile". (segue) (Com)