Lavoro: a Roma 1,8 milioni di occupati, 50 mila in più, Tagliavanti (Cciaa) "record storico" (2)

24 luglio 2021

- "Permangono alcune criticità - sottolinea il presidente della Camera di commercio di Roma - sulle quali dobbiamo lavorare. Prioritariamente serve ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, ovvero il mismatching tra richieste di personale qualificato da parte delle aziende e scarsa disponibilità di queste figure sul mercato. Una criticità, non solo romana, che frena il nostro potenziale di crescita e che, se ridotta, porterebbe a un auspicabile miglioramento della qualità del lavoro. Nel 2023, le imprese romane hanno avuto notevoli difficoltà a trovare personale con le qualifiche richieste in quasi 4 casi su dieci (37 per cento): un dato troppo alto che va ridotto con l'impegno di tutti, investendo ancora di più nella formazione professionale e nelle politiche di orientamento al lavoro. Il 2024 sarà un anno fondamentale per consolidare e rendere strutturale la crescita economica e occupazionale di Roma. I numerosi investimenti legati al Pnrr e alla preparazione del Giubileo 2025 stanno già avendo un impatto positivo in termini occupazionali e di crescita economica. Investimenti che, se saremo in grado di sfruttarli al meglio, trasformeranno la Capitale in una città più moderna ed efficiente, dotata di infrastrutture all'avanguardia", conclude Tagliavanti. (segue) (Com)