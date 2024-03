Bari: Pd Milano, vicinanza a Decaro, contro di lui grave forzatura politica e istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Antonio Decaro per la decisione del Ministro Matteo Piantedosi di nominare una commissione di accesso al Comune di Bari per il rischio di infiltrazioni mafiose che potrebbe determinarne lo scioglimento". Lo scrivono le consigliere e i consiglieri comunali del Partito Democratico di Milano in una nota ufficiale. "Siamo davanti ad un'evidente e grave forzatura politica e istituzionale attuata a soli tre mesi dalle elezioni nella città di Bari - aggiungono i dem di Palazzo Marino -. In nessun modo il Sindaco e la sua Giunta sono sfiorati da accuse di collusione con la criminalità organizzata, anzi il Sindaco Decaro si trova sotto scorta proprio per le minacce dei clan mafiosi e anche oggi è possibile leggere di un'intercettazione nella quale i boss si lamentano di come Decaro non sia avvicinabile". (segue) (Com)