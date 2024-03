Ue: Tajani, fondamentale avviare nuova stagione per dare forza all’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ fondamentale avviare una nuova stagione per dare forza all’Italia attraverso le donne e gli uomini che la rappresentano in tutti le istituzioni comunitarie, alla Nato e nel comparto industriale. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura dell’evento “Stati generali dell’Italia a Bruxelles”. “Il governo ha scelto di avere una strategia per una più coordinata presenza nelle istituzioni”, ha detto Tajani, definendo l’incontro odierno come “la prima di una serie di riunione per coordinare meglio il lavoro”. (Res)