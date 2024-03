Fosse Ardeatine: assessore Cultura Roma, memoria è pietra miliare per democrazia e valori civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui social, l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor scrive: "Toccante cerimonia questa mattina alle Fosse Ardeatine, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, per commemorare l’80mo anniversario dell’eccidio di 335 persone da parte delle truppe naziste che occupavano la Capitale, perpetrato come rappresaglia dopo l’attacco partigiano a una colonna tedesca, avvenuto il giorno prima in via Rasella; un legittimo atto di guerra che i nazisti vollero vendicare in modo feroce tentando di intimidire la Resistenza con un barbaro eccidio di antifascisti, resistenti, ebrei, persone scelte a caso, potendo contare anche sulla fattiva collaborazione dei fascisti romani". "Fu il punto più buio della Roma occupata - aggiunge -, che però non rinunciò alla lotta per la libertà, che arrivo poco più di due mesi dopo. Coltiviamo la memoria di un evento tragico che costituisce una pietra miliare della via che ci portò alla libertà, alla democrazia e all’affermazione dei valori civili scolpiti nella nostra Costituzione". (Rer)