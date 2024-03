© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’80 per cento delle norme che vengono approvate dal Parlamento sono trasformazione delle norme comunitarie in diritto italiano: è fondamentale quindi essere presenti a Bruxelles. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura dell’evento “Stati generali dell’Italia a Bruxelles”. “E’ fondamentale essere coordinati”, ha detto il vicepremier. (Res)