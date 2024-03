Ue: Tajani, serve più Italia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si potrebbero ottenere più risultati come quello sul regolamento imballaggi europeo se l’Italia riuscisse a tutelare meglio gli interessi nazionali ma “serve anche più Italia in Europa”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura dell’evento “Stati generali dell’Italia a Bruxelles”. “Per dare equilibrio all’Europa serve più Italia”, ha detto il vicepremier. (Res)