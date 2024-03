Sport: Fedriga, proporremo Fvg, Slovenia e Austria per Olimpiadi invernali 2034

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospitare le Olimpiadi invernali del 2034 in territorio transfrontaliero, tra Italia, Slovenia e Austria. È la proposta avanzata oggi dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell’incontro con la vice primo ministro con delega gli Affari esteri della Repubblica di Slovenia, Tanja Fajon, per la sottoscrizione di un’intesa sulla realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile transfrontaliera. "Abbiamo concordato, coinvolgendo anche il governo italiano e quello austriaco di iniziare il percorso per proporre Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria come candidate ai Giochi olimpici 2034", ha spiegato Fedriga. "Dopo gli eventi già condivisi, come l’European youth olympics festival, ci piacerebbe durante l’evento sportivo più importante al mondo poter riproporre una storia che riguarda lo sport, ma anche la cultura, la pace e il dialogo, perché pensiamo che i nostri territori possano rappresentarla al meglio", ha aggiunto. (Frt)