- Aspi comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 marzo, saranno chiuse le stazioni di Seriate e Brescia ovest, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia: per la chiusura di Seriate: Bergamo o Grumello; per la chiusura di Brescia ovest: Ospitaletto o Brescia Centro. (Com)