Credito: Spagna, per sindacati adesione oltre 75 per cento a sciopero oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati spagnoli hanno indicato nel 75,8 per cento l'adesione allo sciopero convocato oggi nell'ambito del contratto collettivo che riguarda circa 80 mila lavoratori. I sindacati si sono incontrati ieri con l'associazione delle banche spagnola (Aeb) per cercare di raggiungere un pre-accordo, ma non avendo ottenuto alcun progresso soddisfacente per gli interessi dei lavoratori, hanno deciso di mantenere lo sciopero. Nello specifico, i sindacati avevano chiesto aumenti salariali "equi" e applicati a tutto il personale e "non a discrezione della direzione". (Spm)