Russia: ministero Difesa, in una settimana condotti 49 "attacchi di rappresaglia" contro Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 16 al 22 marzo le forze armate russe hanno effettuato 49 "attacchi di rappresaglia" con armi ad alta precisione in risposta ai bombardamenti da parte dell'Ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo. "Dal 16 al 22 marzo, le forze armate hanno effettuato 49 attacchi di rappresaglia con armi ad alta precisione e a lungo raggio, tra cui missili ipersonici Kinzhal, sistemi missilistici e aeromobili a pilotaggio remoto, in risposta ai bombardamenti contro il nostro territorio, tentativi di penetrare i confini e conquistare gli insediamenti russi", ha affermato il dicastero. Gli attacchi russi condotti nell'ultima settimana hanno colpito centri decisionali dell'Ucraina, nonché infrastrutture aeroportuali, officine per la riparazione di armi e attrezzature militari, magazzini di stoccaggio per droni, basi logistiche, oltre a punti di dispiegamento temporanei per forze speciali e mercenari stranieri. (Rum)