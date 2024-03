Malesia: governo rinuncia a emendamento contro cittadinanza automatica per bambini abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di critiche e polemiche, il governo della Malesia ha abbandonato l’idea di cancellare la concessione automatica della cittadinanza ai bambini abbandonati. Lo ha annunciato in parlamento il ministro dell’Interno Saifuddin Nasution, spiegando che la proposta è stata bocciata dall’esecutivo e non sarà dunque sottoposta al voto dei legislatori. A protestare contro l’iniziativa, che si sarebbe concretizzata in un emendamento alla Costituzione in vigore, erano stati diversi gruppi della società civile, tra cui in particolare Undi18, che proprio oggi aveva organizzato la seconda manifestazione in un mese a Kuala Lumpur. La proposta era stata precedentemente motivata da Saifuddin con il rischio di abusi alla legge sulla cittadinanza da parte dei circa 3,5 milioni di stranieri che vivono in Malesia. Il ministro aveva in particolare riferito in parlamento lo scorso 11 marzo di stranieri che avevano abbandonato volontariamente i propri figli sapendo che questi ultimi avrebbero ottenuto automaticamente la cittadinanza malesiana. Il commissario per i diritti umani della Malesia, Ragunath Kesavan, aveva definito l’emendamento proposto dal governo “ripugnante e regressivo”. Saifuddin ha invece fatto sapere che il governo ha dato via libera ad altri emendamenti, come quello che prevede la concessione automatica della cittadinanza ai bambini nati all’estero da madri malesiane. (Fim)