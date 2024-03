Europee: Schlein, corriamo per vincere, alternativa esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo correndo per vincere le Elezioni europee". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un incontro a Messina. Il governo, "già molto diviso" su tanti aspetti. "mi sembra si occupi di più di fare campagna elettorale che non di portare risultati concreti ai cittadini", ha aggiunto. Poi, naturalmente - ha concluso Schlein -, speriamo che le Europee siano un momento in cui si vede finalmente che c'è un'alternativa a questa maggioranza". (Rin)