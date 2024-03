Libia: ambasciatore russo e ministro Esteri Congo-Brazzaville discutono della riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Federazione Russa in Libia, Aydar Aghanin, ha incontrato il ministro degli Affari esteri del Congo-Brazzaville, Jean-Claude Jacosseau. Lo riferisce l'ambasciata russa su Telegram. Le parti hanno discusso dell'organizzazione della Conferenza di riconciliazione nazionale libica, prevista il prossimo aprile, e del ruolo di mediazione svolto dall'Unione africana tra le parti in conflitto in Libia. (Lit)