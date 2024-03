Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, avvio negoziati sull'adesione all'Ue "elemento chiave" per continuare la lotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio dei negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Ue sarà "uno degli elementi chiave" per motivare il popolo ucraino a continuare la lotta contro la Russia. E' quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videoconferenza al Consiglio europeo a Bruxelles. Il capo dello Stato ha osservato che gli ucraini "devono vedere l'Ue avvicinarsi", soprattutto in un periodo così difficile, quando "la Russia sta trasmettendo al mondo l'idea che l'Occidente non è in grado di sostenerci nel modo di cui abbiamo bisogno, e ci sono deficit nelle forniture di difesa". "L'Ucraina sta adempiendo la sua parte degli impegni per la trasformazione interna e sappiamo che l'Ue ha un quadro negoziale pronto per la vostra considerazione", ha proseguito Zelensky. L'approvazione del quadro dei negoziati potrebbe non solo sostenere il popolo ucraino, ma anche "inviare il segnale giusto a tutta l'Europa dopo le elezioni del Parlamento europeo di giugno", ha concluso il presidente. (Kiu)